POL-TUT: (Balingen) Ertappter Ladendieb wehrt sich

Balingen (ots) - Am Dienstagabend haben Angestellte im Modepark Röther einen Ladendieb erwischt. Als der 25-jährige Mann gegen 18.40 Uhr das Bekleiungshaus verlassen wollte, schrillten plötzlich die Alarmglocken: der Mann hatte eine unbezahlte Hose bereits angezogen und eine geklaute Base-Cap in seiner Jackentasche. Beide Kleidungsstücke waren noch mit den Sicherheitsetkietten versehen. Nach dem Alarm nahmen sich eine Angestellte und der Filialleiter des Diebes an, der zu flüchten versuchte. Bei dem sich dabei ergebenden Gerangel mit dem Filialleiter zog der 25-Jährige den Kürzeren und landete letztendlich bis zum Eintreffen der Polizei im Büro. Der Täter war sichtlich betrunken und hatte über zwei Promille intus, wie ein Atemalkoholtest ergab. Er musste seine Beute im Wert von 95 Euro wieder hergeben und kam auf Anordnung des Amtsgerichts Balingen anschließend über die Nacht in Polizeigewahrsam.

