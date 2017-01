POL-TUT: (Albstadt-Lautlingen) Ausfahrt aus Sackgasse mit Folgen: 7500 Euro Schaden nach Kollision

Albstadt-Lautlingen (ots) - An der Einmündung des in einer Sackgasse endenden Abzweigs der Römerstraße hat es am Dienstag, um 13.50 Uhr, heftig gekracht. Eine 79-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Daihatsu aus der Sackgasse in die Römerstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Höristraße kommenden BMWs. Die beiden Personenkraftwagen stießen zusammen. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro. Auf 4000 Euro wird der Schaden an dem BMW beziffert. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell