POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Anfeuerholz gestohlen

Albstadt-Ebingen (ots) - Zwischen Sonntag und Dienstag hat ein unbekannter Täter aus einem Geräteschuppen in der Flandernstraße 10 Säcke mit Anfeuerholz im Gesamtwert von etwa 50 Euro entwendet. Um an seine Beute zu kommen, riss der Täter am Schuppentor mehrere Holzlatten weg. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

