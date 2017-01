POL-TUT: (Balingen) Im Parkhaus Wilhelmstraße Mercedes geschrammt - Verursacher flüchtet

Balingen (ots) - Am Montag, zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer im Parkhaus Wilhelmstraße beim Ausparken einen links neben ihm stehenden Mercedes Benz angefahren und beschädigt. Auf der Beifahrerseite entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Ohne sich zu melden fuhr der Unfallverursacher weiter. Der Mercedes stand im ersten Untergeschoss des Parkhauses auf der linken Seite. Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433 264 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell