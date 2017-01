POL-TUT: (Bisingen) Räuber überfällt Gaststätte und bedroht Angestellte mit einer Pistole

Bisingen (ots) - Mit einer Pistole bewaffnet hat ein unbekannter Mann am Dienstag, kurz nach 23 Uhr, eine Gaststätte in der Hauptstraße betreten und eine Reinigungskraft bedroht. Er forderte die Frau auf, die Eingangstüre zu schließen und das Bargeld herauszurücken. Noch während der Tat wurde die Geschäftsführerin des Lokals zu Hause auf das Geschehen aufmerksam. Sie sah die direkt aus der Kneipe übertragenen Bilder der Videoüberwachung und erkannte das Bedrohungsszenario. Daraufhin informierte sie zunächst eine in der Nähe der Gaststätte noch arbeitende Bekannte, die zum Tatort lief und sich durch Klopfen von aussen bemerkbar machte. Der ertappte Räuber brach die Tat deswegen ab und flüchtete durch den Haupteingang in unbekannte Richtung. Die schnell eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der zwischenzeitlich verständigten Polizei waren erfolglos. Der Täter war nicht auffindbar. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 - 25 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, bekleidet mit leichter, schwarzer Jacke. Er war maskiert mit einem dunklen Tuch über Mund und Nase. Personen, die im Bereich der Hauptstraße oder in anderen Lokalen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit dem Raubüberfall zusammenhängen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Balingen, Telefon 07433 264 0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

