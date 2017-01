POL-TUT: (Talheim, Kreisstraße 5919) Junger Autofahrer zwischen Tuningen und Talheim tödlich verunglückt

Talheim, Kreisstraße 5919 (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf der Kreisstraße 5919, zwischen Tuningen und Talheim, ein 26-jähriger Autofahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der Fahrer eines VW Caddy war nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz vor 23.30 Uhr aus Tuningen / Kreisstraße 5711 in Richtung Talheim unterwegs, als er ausgangs einer Rechtskurve, kurz vor der Einmündung "Im Brenntenwäldle" bei überfrierender Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam, dort gegen eine Böschung prallte und anschließend, durch die Wucht des Aufpralls, wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hierbei wurde der junge Mann aus seinem Wagen auf die Straße geschleudert. Er zog sich tödliche Verletzungen zu. Tragisch hierbei ist, dass, ersten Ermittlungen zufolge, der Verunglückte nicht angeschnallt war. Bei den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren eine Vielzahl von Rettungskräften, Rettungsdienst und Feuerwehr, vor Ort. Am Pkw des Verunglückten entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell