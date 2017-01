POL-TUT: (VS-Villingen) Unfall in Folge Vorfahrtsmissachtung

VS-Villingen (ots) - In der Wieselsbergstraße Ecke Ziegelweg ist es am Montag, gegen 08.15 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Der aus dem Ziegelweg kommende BMW-Lenker bog rechts auf die Wieselsbergstraße ein, ohne dem von links kommenden Fahrer seine Vorfahrt zu gewähren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

