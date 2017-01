POL-TUT: (Tuningen) Auffahrunfall im Kreisverkehr

Tuningen (ots) - Beim Einfahren in einen Kreisverkehr unweit eines Discounters hat sich am Montag, gegen 12.20 Uhr, ein Auffahrunfall ereignet. Eine 40-jährige Fahrerin eines Seats bremste verkehrsbedingt kurz vor dem Kreisverkehr ab. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 19-Jährige und prallte in der Folge mit ihrem Wagen in das Heck des Seats. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es ist ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell