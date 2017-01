POL-TUT: (Villingen) Unfallflucht - unbekannter Fahrer verursacht 2.000 Euro Schaden

Villingen (ots) - Ein in der Roten Gasse in Höhe des Altenheims St. Lioba abgestellter Wagen der Marke Seat ist am Montagvormittag, zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeuglenker an der Fahrerseite beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Villingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07721 601-0.

