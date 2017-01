POL-TUT: (Wurmlingen-Bundesstraße 523) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wurmlingen-Bundesstraße 523 (ots) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag, gegen 6.20 Uhr, auf der Bundesstraße 523 im Bereich der Abfahrt nach Wurmlingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der B 523 in Richtung Tuttlingen unterwegs und ordnete sich bei der Abfahrt Wurmlingen auf die Abbiegespur nach links ein. Im letzten Moment lenkte der Unbekannte seinem Wagen wieder auf die rechte Spur und kollidiert mit einem Sattelzug. Die beiden Unfallbeteiligten fuhren zur Klärung des Unfalles zu einer nahegelegenen Bushaltestelle. Plötzlich stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug ein und fuhr davon, ohne dass zuvor die Daten für eine Schadenregulierung ausgetauscht worden sind. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Von besonderer Bedeutung ist der Fahrer eines Audis mit RW-Kennzeichen, der unmittelbar hinter dem Unbekannten auf der Abbiegespur fuhr. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen Pkw Kombi mit OG-Kennzeichen handeln. Der Schaden am Sattelzug beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell