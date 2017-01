POL-TUT: (Wurmlingen) Versuchter Einbruch in die Kirchengemeinde St. Gallus

Wurmlingen (ots) - Unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende versucht, in das Gebäude der Kirchengemeinde St. Gallus in der Zeppelinstraße einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos verschiedene Türen aufzustemmen und stiegen letztendlich über einen Lichtschacht in einen Kellerraum ein. Da die Ganoven vom Kellerraum nicht weiter in das Gebäude gelangten, suchten die Einbrecher ohne Beute das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

