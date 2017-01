POL-TUT: (Freudenstadt-Kniebis) In Gastraum eines Cafés in der Baiersbronner Straße eingebrochen

Freudenstadt-Kniebis (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Gasträume eines Cafés in der Baiersbronner Straße in Kniebis Dorf eingebrochen. Die Unbekannten brachen gewaltsam zunächst die Außentüre am Gebäude des Cafés und anschließend die Türe zum Gastraum auf und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen im Thekenbereich. Ob die Einbrecher etwas erbeuten konnten, muss noch geklärt werden. Unter Zurücklassung eines Sachschadens an den beiden Türen in Höhe von etwa 800 Euro verließen die Eindringlinge das Café wieder. Die Polizei Bad Rippoldsaus-Schapbach (07440 521) hat die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

