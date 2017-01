POL-TUT: (Seewald-Besenfeld) Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

Seewald-Besenfeld (ots) - Etwa 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag an der Einmündung des Römerweges auf die Freudenstädter Straße ereignet hat. Ein 77-jähriger Fahrer eines VW Golfs wollte gegen 12.20 Uhr vom Römerweg auf die bevorrechtigte Freudenstädter Straße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Pkw der Marke Volvo, dessen Fahrzeuglenker sich auf der Freudenstädterstraße näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell