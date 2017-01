POL-TUT: (Dotternhausen) Drei Autos fahren aufeinander

Dotternhausen (ots) - Am Montag, um 13.30 Uhr, sind auf der Bundesstraße 27 in Dotternhausen vor der Ampelanlage Einmündung Schloßstraße zwei Personenkraftwagen und ein Mercedes Sprinter aufeinander gefahren. Die drei Autos fuhren hintereinander auf der B27 in Richtung Balingen. Kurz vor der Einmündung der Schloßstraße mussten die beiden vorderen Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Alfa Romeo sah zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockt und fuhr ins Heck des Mercedes Sprinter. Die Aufprallwucht reichte aus, um den Kastenwagen auf den Vordersten der Dreiergruppe, einen BMW X5, zu schieben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

