POL-TUT: (Balingen) Autofahrer prallt gegen parkenden Pkw

Balingen (ots) - 8000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Stingstraße. Kurz nach 18 Uhr prallte ein VW-Fahrer beim Passieren von Haus Nummer 36 gegen einen dort parkend abgestellten Van. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Der Schaden an dem parkenden Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt. Der VW Golf musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell