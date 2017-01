POL-TUT: (Freudenstadt) Mutwillig Fenster am Waldcafe Teuchelwald beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag neben dem Eingang zum Waldcafe Teuchelwald in der Schömberger Straße mutwillig vier Glaselemente an zwei Fenstern des Cafes beschädigt. Der Unbekannte öffnete hierzu die unverriegelten Fensterläden der beiden Fenster und gelangte so an die Glaselemente. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Freudenstadt hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) in Verbindung zu setzen.

