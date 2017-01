POL-TUT: (Freudenstadt) Beim Linksabbiegen Unfall verursacht

Freudenstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist es am Montagabend, gegen 17.40 Uhr, an der Kreuzung Musbacher Straße und Ringstraße gekommen. Ein 77-jähriger Fahrer eines BMWs war - von der Stuttgarter Straße kommend - auf der Musbacher Straße unterwegs und wollte nach links auf die Ringstraße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen entgegenkommenden Pkw der Marke Mitsubishi und stieß mit diesem zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

