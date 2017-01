POL-TUT: (Horb am Neckar, Kreisverkehr L 355, K 4706) Lastwagenfahrer beschädigt Verkehrszeichen im Kreisverkehr und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Horb am Neckar, Kreisverkehr L 355, K 4706 (ots) - Rund 1500 Euro Sachschaden an Verkehrseinrichtungen des Kreisverkehrs an der Schnittstelle der Landesstraße 355 und der Kreisstraße 4706 angerichtet hat ein derzeit noch unbekannter Lastwagenfahrer am Montagmorgen, im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 07.30 Uhr, zwischen Horb und Heiligenfeld. Der Lenker des Lastwagens fuhr - vom Kreisverkehr "Kegelhof" kommend - in den oben genannten Kreisverkehr mit der L 355 und der K 4706 ein und verließ diesen in Richtung Landesstraße 355. Hierbei überfuhr der Unbekannte die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Ohne sich weiter darum zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Nun ermittelt die Polizei Horb (07451 96-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

