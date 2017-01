POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Beim Rückwärtsfahren Querverkehr übersehen

Albstadt-Tailfingen (ots) - Beim rückwärts Herausfahren aus einer Parkbucht in der Straße Stadionplatz hat ein 66-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag einen hinter ihm querenden Renault Twingo übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

