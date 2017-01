POL-TUT: (Sulz am Neckar) Fahrer passt nicht auf: BMW landet im Heck von VW

Sulz am Neckar (ots) - In der Stuttgarter Straße ist am Montagnachmittag ein BMW von hinten auf einen VW aufgefahren. Gegen 16.35 Uhr musste die VW-Fahrerin, in Richtung Fischingen unterwegs, auf Höhe von Gebäude 109 langsamer fahren, weil das Auto vor ihr anhalten wollte. Der von hinten kommende BMW, dessen 25-jähriger Fahrer in dem Moment nicht aufpasste, fuhr ihr ungebremst ins Heck. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell