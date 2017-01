POL-TUT: (Rottweil) Autofahrerin prallt gegen Leitplanke

Rottweil (ots) - Am Montagvormittag hat eine 52-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 27 zwischen Neukirch und Rottweil die Kontrolle über ihren Fiat verloren und ist gegen eine Leitplanke gefahren. Auf dem Weg in Richtung der Kreisstadt berührte die Frau gegen 11.30 Uhr in einer Rechtskurve die äußere Fahrbahnbegrenzung, einen Randstein, und lenkte reflexartig wieder nach links. Dabei übersteuerte sie ihren Pkw, verlor die Kontrolle und stieß gegen die Mittelleitplanke. Den Fiat dreht es um die eigene Achse. Er kam entgegen seiner urspünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Weil der Wagen ziemlich demoliert wurde, geht die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der auf etwa 5000 Euro geschätzt wird. Die beschädigte Mittelleitplanke muß erneuert werden. Die Kosten betragen hier um die 3000 Euro. Die 52-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Fiat war nicht mehr fahrtauglich und musste angeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell