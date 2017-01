POL-TUT: (Sulz am Neckar) Fassadenschmierer verunstaltet WRS Sulz - Polzei sucht Zeugen

Graffiti an der WRS Sulz Bild-Infos Download

Sulz am Neckar (ots) - Ein Farbsprayer hat am Freitag oder Samstag eine Aussenwand der Grund- und Werkrealschule Sulz mit schwarzer Farbe besprüht. Er beschrieb die Wand mit dem Schriftzug "LEGALIZE IT" und rahmte das Ganze noch ein. Dazu benutzte er schwarze Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro. Der Polizeiposten Sulz ermittelt wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht jetzt nach Zeugen. Wer im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der dortigen Dienststelle in Verbindung zu setzen (Telefon 07454 92746).

