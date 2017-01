POL-TUT: (Schönwald - Unterkirnach, Kreisstraße 5728) Auffahrunfall beim Gasthof "Waldeck" fordert 6000 Euro Schaden

Schönwald - Unterkirnach, Kreisstraße 5728 (ots) - Etwa 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, auf Höhe des Gasthofes "Waldeck" zwischen Schönwald und Unterkirnach auf der Kreisstraße 5728 ereignet hat. Ein Lenker eines Mazdas - unterwegs in Richtung Unterkirnach - musste dort verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Fahrer eines Citroens des Typs C3 reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des bremsenden Mazdas. Personen wurden bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der Fahrer des Mazdas wollte sich allerdings noch untersuchen lassen, da er im Bereich des Rückens Schmerzen verspürte. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

