POL-TUT: (Vöhrenbach) Mutwillig Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen

Vöhrenbach (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend hat ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Josef-Hepting-Straße mutwillig eine Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Passats eingeschlagen. Der graue Passat stand auf dem Parkplatz neben dem Rathaus Vöhrenbach, als sich der Unbekannte an der hinteren Seitenscheibe an der Beifahrerseite des Wagens zu schaffen machte. Die Polizei St. Georgen (07724 949500) hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitete und bittet um Hinweise.

