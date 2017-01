POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fahrer eines silberfarbenen Autos verursacht heftigen Unfall in der Dürrheimer Straße und flüchtet Richtung Tuttlingen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines silbernen Autos mit Tuttlinger Kennzeichen hat am Sonntagabend in der Dürrheimer Straße einen Unfall mit rund 4000 Euro Sachschaden verursacht und ist dann - unter Missachtung einer roten Ampel - über die Bundesstraße 523 Richtung Tuttlingen geflüchtet. Der Fahrer des silberfarbenen Autos bog vom "BSV"-Parkplatz beziehungsweise "Hilbenparkplatz" gegenüber dem Schwenninger Messegelände auf die Dürrheimer Straße ein und beschädigte die Fahrerseite eines Kleinwagens der Marke Suzuki, dessen Fahrzeuglenkerin in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Suzuki in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrzeuglenker mit seinem silberfarbenen Pkw mit Tuttlinger (TUT-) Kennzeichen in Richtung Bundesstraße 523. Hierbei missachtete der Flüchtende auch noch eine rote Ampel an der Kreuzung zum Messegelände und setzte seine Fahrt in Richtung Tuttlingen fort. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen wegen der begangenen Unfallflucht und bittet dringend um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem silberfarbenen Pkw oder dessen Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell