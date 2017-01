POL-TUT: (Haigerloch-Stetten) Lkw-Fahrer im Salzbergwerk tödlich gestürzt

Haigerloch-Stetten (ots) - Am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, ist auf dem Gelände des Salzbergwerks Stetten ein 57-jähriger Mann leblos, mit blutender Kopfverletzung, neben seinem Lastwagen am Boden liegend aufgefunden worden. Der Schwerverletzte wurde vor Ort notärztlich betreut und dann in das Zollernalbklinikum Balingen eingeliefert. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimierungsmaßnahmen verstarb der 57-Jährige wenige Stunden später an den Folgen seiner schweren Schädelverletzungen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge ist nicht auszuschließen, dass der Verunglückte von seinem Lkw gestürzt ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell