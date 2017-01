POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und 9000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro ist es am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, an der Einmündung Enzstraße auf die Rietenstraße gekommen. Ein 19-jähriger Lenker eines Kleinwagens der Marke Kia fuhr von der Enzstraße auf die bevorrechtigte Rietenstraße, ohne auf ein dort nahenden Opel Vectra zu achten. Zwischen dem Kia und dem Opel kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei eine 29-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt wurde. Nach dem Unfall war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell