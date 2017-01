POL-TUT: (Horb am Neckar) Lastwagen überfährt Verkehrszeichen am Kreisverkehr nördlich vom Kegelhof- Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Am Montagmorgen, zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, hat ein unbekannter Lastwagenfahrer am Kreisverkehr nördlich vom Kegelhof Verkehrszeichen überfahren und ist danach geflüchtet. Der Unbekannte kam aus Richtung des Kreisverkehrs beim Kegelhof und fuhr von dort aus in nördliche Richtung zum benachbarten Kreisel. Dort bog er an der ersten Abfahrt auf die Landesstraße 355 ab. Aus bisher nicht sicher feststehenden Gründen überfuhr er die in der Ausfahrt stehende Verkehrsinsel und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder, wodurch ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro entstand. Danach nahm er Reißaus, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Bei der Suche nach dem Unfallflüchtigen braucht die Polizei Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben zum Unfall und dem Verursacher machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Horb, Telefon 07451 96 0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell