POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Sonnenstudio

Spaichingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Sonnenstudio in der Hauptstraße gewaltsam eingedrungen. Die Einbrecher hebelten das Schutzgitter eines Lüftungsschachtes weg und stiegen anschließend über den Schacht in die Räumlichkeiten des Studios ein. Hier hatten es die Eindringlinge offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Im Thekenbereich stahlen die Täter eine Registrierkasse und einen kleinen Tresor. Der aufgebrochene Tresor wurde am Sonntagmittag von einer Spaziergängerin im Gewann Dollenäcker gefunden. Der Diebstahlschaden beträgt wenige hundert Euro. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

