POL-TUT: Trossingen Wohnungseinbrüche im Albweg

Trossingen (ots) - Gleich in zwei Wohnhäuser sind unbekannte Täter am Sonntag im Albweg eingebrochen. In beiden Fällen warfen die Einbrecher mit einem Stein ein Fenster ein und verschafften sich anschließend Zutritt zum Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten in beiden Objekten sämtliche Räume nach Wertsachen. Die Diebe stahlen Silberbesteck, Porzellanfiguren und Geschirr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tatzeit liegt in einem Fall zwischen 11 Uhr, und 12 Uhr. Zeugen die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

