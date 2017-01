POL-TUT: (Balgheim) Riskantes Überholmanöver auf er Bundesstraße 14 - Polizei sucht Zeugen

Balgheim (ots) - Am Sonntag, gegen 11.35 Uhr, hat ein riskantes Überholmanöver einer bislang noch unbekannten Autofahrerin auf der Bundesstraße 14, zwischen Rietheim und Balgheim, beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug geführt. Die derzeit noch unbekannte Audi-Fahrerin war mit ihrem Wagen in Richtung Balgheim unterwegs und überholte in einer leichten Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw trotz Gegenverkehr. Der Überholte konnte nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Die Audi-Fahrerin setzte ihre Fahrt unbekümmert fort. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

