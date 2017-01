POL-TUT: (Aldingen-Aixheim) Unfall fordert rund 7.000 Euro Sachschaden und einen Leichtverletzten

Aldingen-Aixheim (ots) - Eine leichtverletzte Person und rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, am Ortseingang von Aixheim. Der 45-jährige Lenker eines mit fünf Personen besetzten Audi war auf der Kreisstraße 5911 von Trossingen kommend in Richtung Aixheim unterwegs. Am Ortseingang verlor der 45-Jährige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und geriet auf die linke Seite. In der Folge prallte der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Opel eines 58-Jährigen zusammen. Ein Insasse im Audi wurde beim Zusammenprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell