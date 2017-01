POL-TUT: (Hechingen-Stein) Doppelhaushälfte nach Brand nicht mehr bewohnbar

Hechingen-Stein (ots) - 45 Feuerwehrleute aus Hechingen und Stein haben am Sonntagabend einen Gebäudebrand in der Römerstraße erfolgreich bekämpft. Gegen 20 Uhr war Feueralarm. Mit 11 Fahrzeugen rückten die Feuerwehren aus Hechingen und Stein aus, um einen gemeldeten Zimmerbrand zu löschen. Wie sich bald herausstellte, brannte es im Dachstuhl der dreistöckigen Doppelhaushälfte. Die Hausbewohner und deren Gäste bemerkten den Brand rechtzeititg und konnten das Haus selbständig verlassen. Sie wurden von bereit stehenden Rettungshelfern betreut. Eine Person erlitt einen Schwächeanfall, alle anderen sechs im Haus befindlichen Personen blieben unverletzt. Das Haus war nach dem Brand unbewohnbar. Die vierköpfige Familie, die dort wohnt, kam bei Bekannten unter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 57.000 Euro. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Die Brandermittlungen laufen. Sie werden von der Kriminalpolizei Balingen geführt.

