POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Pkw-Aussenspiegel abgerissen

Albstadt-Ebingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter in der Hohenzollernstraße mutwillig den linken Aussenspiegel von einem Peugeot abgerissen. Der Pkw stand geparkt vor Gebäude Nummer 9/1. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell