POL-TUT: (Albstadt-Truchtelfingen) Wegen Unachtsamkeit aufgefahren

Albstadt-Truchtelfingen (ots) - Wegen Unachtsamkeit seiner Fahrerin ist am Samstag, um 13.30 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße ein Ford Fiesta ins Heck von einem Opel Adam gefahren. Die 53-jährige Ford-Fahrerin erkannte zu spät, dass der Pkw vor ihr abgebremst wird. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro, wobei die Polizei bei dem schon etwas älteren Ford Fiesta von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell