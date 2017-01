POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Pkw rammt Mauer

Oberndorf am Neckar (ots) - 10.000 Euro Sachschaden ist am Montag schon in aller Frühe entstanden, als gegen 03.50 Uhr in der Stockäckerstraße ein Ford Tourneo gegen eine Mauer prallte. Der 45-jährige Ford-Fahrer wollte von der Stockäckerstraße nach rechts in die Taläckerstraße abbiegen. Wegen der zu hohen Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte wuchtig gegen die Gartenmauer des Anwesens Stockäckerstraße 10. In der Folge prallte er auch noch gegen einen Baum. Der am Pkw entstandene Sachschaden ist erheblich. Die Höhe der Schäden an der Mauer und am Baum sind noch nicht bekannt. Der Fahrer blieb unverletzt.

