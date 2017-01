POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Fehler beim Linksabbiegen

Schramberg-Sulgen (ots) - Wegen eines Fehlers beim Linksabbiegen hat es am Sonntag, gegen 21.40 Uhr, an der Einmündung der Straße Kirchplatz in die Sulgauer Straße gekracht. Ein 62-jähriger Mercedesfahrer übersah beim Linksabbiegen vom Kirchplatz in die Sulgauer Straße einen von rechts kommenden Ford und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - am Mercedes in Höhe von 3000 Euro, am Ford in Höhe von 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

