POL-TUT: (Donaueschingen) Vorfahrt nicht beachtet

Donaueschingen (ots) - Vorfahrtsverletzung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstag, gegen 12.20 Uhr, auf der Käferstraße gewesen sein. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW Passat war auf der Wasserstraße in Richtung Donauhallen unterwegs. An der Kreuzung zur Käferstraße kam es zur Kollision mit einem Mercedes einen 68-Jährigen, der in Richtung Bahnhof fuhr. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro. Die Beifahrerin des VW Passat wurde mit Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell