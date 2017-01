POL-TUT: (Spaichingen) Auto zerkratzt

Spaichingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 10.50 Uhr, einen 500er Fiat zerkratzt. Der Wagen war in der fraglichen Zeit in einer Gemeinschaftsgarage in der Wilhelmstraße abgestellt. Durch die unsinnige Tat ist ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

