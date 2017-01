POL-TUT: (Horb am Neckar-Bundesautobahn 81) Beim Ausscheren nachfolgenden Verkehr nicht beachtet

Horb am Neckar-Bundesautobahn 81 (ots) - Ein 45-jähriger Sattelzugfahrer hat am Samstag, gegen 12.50 Uhr, beim Ausscheren einen nachfolgenden Mazda übersehen. Der 45-jährige war in Richtung Singen unterwegs und wollte auf Höhe der Ausfahrt Horb ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines 31-Jährigen. Beim Unfall wurde die Beifahrerin im Mazda leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell