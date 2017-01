POL-TUT: (Vöhringen-Bundesautobahn 81) Ladung verloren - 35.000 Euro Sachschaden

Vöhringen-Bundesautobahn 81 (ots) - Während eines Überholvorganges auf der Bundesautobahn 81 am Samstag, gegen 21 Uhr, hat ein 26-jähriger Lenker eines Skoda einen Kaminofen verloren, den er mit offenstehender Kofferraumklappe transportierte. Der junge Mann war in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz, den lediglich mit einem Spanngummi gesicherten Ofen. Eine nachfolgende 21-jährige Mercedes-Fahrerin konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und prallte ungebremst gegen den Ofen. In der Folge kam der Mercedes nach links von der Straße ab und schleuderte gegen die Leitplanken. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der E-Klasse Mercedes hat nur noch Schrottwert. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell