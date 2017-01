POL-TUT: (Rottweil) Narrentage - zwei verletzte Personen durch Knallkörper - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, gegen 4 Uhr, in einem Partyzelt vor der Alten Paketpost einen Knallkörper gezündet. Hierbei erlitt ein 23-jähriger Mann ein Knalltrauma und ein weiterer 26-Jähriger wurde an der Hand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

