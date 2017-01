POL-TUT: (Sulz-Mühlheim am Bach) Bauernhaus niedergebrannt

Sulz-Mühlheim am Bach (ots) - Am Samstag, gegen 21.50 Uhr, ist "Bei der Kirche" ein Bauernhaus durch einen Brand vollständig zerstört worden. Nach bisherigen Ermittlungen brach im Wintergarten des älteren Hauses ein Brand aus. Das Feuer dehnte sich schnell auf das gesamte Gebäude aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mühlheim, Fischingen, Renfrizhausen und Sulz waren mit 12 Fahrzeugen und 60 Mann an den Brandort geeilt. Die Bewohner des Gebäudes, ein Ehepaar 68 und 64 Jahre alt, konnten sich über ein Fenster aus dem brennenden Gebäude retten. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell