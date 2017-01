POL-TUT: (Schömberg) Vorfahrtsverletzung - zwei Personen schwer verletzt

Schömberg (ots) - Vorfahrtverletzung dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalles am Freitag, gegen 16.25 Uhr, auf der Landesstraße 435 gewesen sein. Ein 93-jähriger Fahrer eines VW Golf wollte von der L 434 auf die L 435 in Richtung Schömberg abbiegen. Hierbei übersah der Senior einen in Richtung Deilingen fahrenden Mercedes eines 56-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich heftig zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes von der Straße geschleudert. Anschließend stürzte der Mercedes zwei Böschungen hinab, überschlug sich und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden hierbei schwer verletzt. Der 93-jährige Unfallverursacher und seine 81-jährige Beifahrerin erlitten leichtere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell