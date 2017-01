POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfall im Begegnungsverkehr

Sulz am Neckar (ots) - Rund 7.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag, gegen 22.35 Uhr, auf der Landesstraße 409. Ein 28-jähriger Lenker eines Audi A4 war auf der L 409 von Sulz kommend in Richtung Sulz-Kastell unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache geriet der 28-Jährige auf die linke Seite und stieß mit einem entgegenkommenden Citroen einer 18-Jährigen zusammen. Die junge Frau erlitt beim Zusammenprall leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell