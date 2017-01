POL-TUT: (Frittlingen) Gartenzaun beschädigt und abgehauen

Frittlingen (ots) - Am Samstag, gegen 1.20 Uhr, ist auf der Denkinger Straße ein Autofahrer gegen einen Gartenzaun gefahren und hat diesen auf einer Länge von rund 8 Meter beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Durch die verständigten Beamten des Polizeireviers Spaichingen wurde wenig später der unfallbeschädigte Wagen in der Römerstraße ausfindig gemacht. Der 24-jährige Unfallverursacher roch deutlich nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell