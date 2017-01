POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfall beim Abbiegen fordert 9000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots) - Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es bei einem Abbiegevorgang am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, an der Einmündung der Paul-Jauch-Straße auf die Sturmbühlstraße gekommen. Dort wollte ein 26-jähriger Audi-Fahrer - von der Paul-Jauch-Straße kommend - nach links auf die bevorrechtigte Sturmbühlstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit einem Pkw der Marke Ford, dessen Fahrzeuglenker von der Sturmbühlstraße nach rechts auf die Paul-Jauch-Straße abbiegen wollte. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell