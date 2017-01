POL-TUT: (Schramberg) Parkendes Auto gestreift und dann abgehauen - Zeugen gesucht

Schramberg (ots) - Am Freitag, zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Tösstraße einen parkenden Pkw gestreift und ist anschließend davon gefahren, ohne seinen Pflichten als Beteiligter bei einem Verkehrsunfall nachzukommen. Der Unfallverursacher kam vermutlich aus der Lauterbacher Straße und bog in der Tösstraße nach links ab. Vor Gebäude Nummer 22 stand ein Ford Focus, den der Unfallflüchtige im Vorbeifahren streifte. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Melden sie sich bitte beim Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell