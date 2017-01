POL-TUT: (Mahlstetten - Mühlheim an der Donau, Kreisstraße 5900) Zu schnell unterwegs und in die Leitplanken gekracht - 6000 Euro Schaden

Mahlstetten - Mühlheim an der Donau, Kreisstraße 5900 (ots) - Zu schnell unterwegs gewesen und so im Verlauf einer Kurve in die Leitplanken gekracht ist der Fahrer eines Audis, der am Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr, zwischen Mahlstetten und Mühlheim auf der Kreisstraße 5900 unterwegs gewesen ist. Der 40-jährige Lenker des Audis fuhr in Richtung Mühlheim, als er im Verlauf einer leichten Linkskurve wegen einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge streifte der Audi an den Leitplanken entlang und wurde dabei beschädigt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell