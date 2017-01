POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Überholender Lkw streift linksabbiegenden Pkw - Polizei sucht Zeugen

Albstadt-Ebingen (ots) - Am Donnerstagmittag hat ein Lastwagen in der Theodor-Groz-Straße einen Pkw gestreift, der nach links auf den Parkplatz der Firma Groz-Beckert abbiegen wollte. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Ein 51-jähriger Autofahrer hielt gegen 12.20 Uhr hinter einem Lastzug an, um dann nach links auf den Firmenparkplatz abzubiegen. Als der 51-Jährige in Richtung Parkplatz anfuhr, überholte von hinten ein Lkw und streifte den Subaru. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Schaden am überholenden Lkw liegt bei etwa 1000 Euro. Da sich die Unfallbeteiligten darüber uneinig sind, ob der Linksabbieger rechtzeitig und deutlich geblinkt hat, sucht die Polizei zur Klärung dieser Frage nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432 955 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell